Ce candidat de Koh-Lanta rejoint le casting des Marseillais, au plus grand désespoir de ses fans

Mathieu avait marqué les esprits lors de la dernière saison de Koh-Lanta. L'aventurier corse faisait partie des candidats au caractère bien trempé. Pas étonnant dès lors qu'une émission de télé-réalité comme les Marseillais lui propose une participation.

Le jeune homme de 29 ans a annoncé sur Instagram qu'il serait dans la nouvelle saison des "Marseillais VS le reste du monde".

La décision de Mathieu de participer à une telle émission n'a pas vraiment fait plaisir à ses fans. Ils lui ont fait savoir en commentaires.

"Pourquoi Mathieu, pourquoi", se demande un abonné. "Franchement, je te cache pas que je suis assez déçu que tu fasses ce genre d’émission en bois... Tu fais ce que tu veux, mais je ne te voyais pas dans ces jeux superficiels. Tu restes un bon gars, mais je pense que tu fais fausse route", écrit un autre.

"Oh non pas ça, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait !", écrit un fan. Ou encore : "Je ne vais pas vous mentir, je suis déçu, mais bon, chacun fait ce qu'il veut".

En faisant ce choix, Mathieu fait une croix définitive sur une éventuelle autre participation à Koh-Lanta. En effet, le règlement interdit aux aventuriers de participer à un programme de télé-réalité.

D'autre avant lui ont également pris cette décision comme Wafa, Dylan ou plus récemment Inès.