Pourquoi le prince Harry et Meghan n'ont-ils pas assisté à l'anniversaire de Barack Obama?

Nous vous le rapportions ce lundi. Barack et Michelle Obama ont organisé un week-end festif sur l'île de Martha's Vineyard à l'occasion des 60 ans de l'ancien président des Etats-Unis. Selon plusieurs témoins, entre 200 et 400 invités avaient effectué le déplacement dans l'état du Massachusetts. Une absence a été remarquée: celle du prince Harry et de Meghan Markle, qui se disent très proches du couple des Obama.

Selon plusieurs sources, les Obama n'ont pas invité le prince Harry et Meghan Markle à leur somptueuse cérémonie, alors que d'autres stars étaient, elles bien présentes: John Legend et Chrissy Teigen, l'amie de Meghan, l'hôte de l'émission This Morning diffusée sur CBS Gayle King, George Clooney, Tom Hanks, Jay-Z et Beyoncé.

Selon l'experte royale et auteure Angela Levin, qui a écrit le livre "Harry: Biographie d'un prince", elle pense que Barack et Michelle Obama, 57 ans, voulaient prendre du recul par rapport au couple par respect pour la reine, rapporte le journal du Sun.

"Je suis sûr que s'ils disent qu'ils ne peuvent pas s'afficher avec Harry et son épouse et se mettre en opposition avec la Reine ou William. Ils resteront peut-être dans les parages, mais ils ne seront plus aussi gentils qu'avant", estime l'auteure.

Même analyse pour l'expert royal Phil Dampier: "Les Obama souhaitent rester neutres dans le conflit qui opposent Harry et Meghan à la famille du prince. Ils ne veulent pas se mettre la Reine à dos. Beaucoup de personnes très influentes étaient présentes aux 60 ans de Barack Obama et cela aurait été l'occasion parfaite pour Meghan de se faire un réseau. La duchesse a, selon plusieurs sources, des aspirations politiques."

Les Obama n'auraient pas apprécié l'interview explosive des Sussex avec Oprah Winfrey plus tôt cette année.

Et Dampier de souligner que Michelle et Barack n'avaient visiblement pas été prompts à prendre le parti de Meghan et Harry après cette interview explosive et toutes ces révélations. Pour l'ancien couple présidentiel, la famille est quelque chose d'essentiel.

À l'époque, Michelle a déclaré à Access Hollywood: "Mon espoir est que, quand je pense à ce qu'ils traversent, je pense à l'importance de la famille et je prie simplement pour qu'il y ait le pardon et qu'il y ait de la clarté, de l'amour et de la résolution à un moment donné."

"Je pense qu'il y avait une différence marquée après l'interview d'Oprah Winfrey dans les déclarations d'Hillary Clinton et de Michelle Obama", a déclaré Dampier pour le site NEWS.au.

"Michelle était beaucoup plus équilibrée et parlait de difficultés familiales, plutôt que de se ranger du côté de Meghan."

Et de conclure: "Michelle et Barack Obama sont de grands fans de la Reine et ont adoré la rencontrer."