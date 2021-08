L'actrice Christina Applegate (Bad moms) révèle être atteinte d'une maladie incurable

L'actrice Christina Applegate a révélé être atteinte de sclérose en plaques sur Twitter. "Ça a été un voyage étrange. Mais j'ai été tellement soutenue par des gens que je connais qui ont aussi cette maladie", a écrit l'actrice de "Bad Moms", qui a déclaré avoir reçu la confirmation de son diagnostic "il y a quelques mois".

"Cela a été une route difficile", a poursuivi Applegate, 49 ans. "Mais comme nous le savons tous, la vie continue. À moins qu'un connard ne la bloque..."

Dans un deuxième tweet, Applegate a rappelé ce que l'un de ses amis atteints de cette maladie lui a dit: "Nous nous bougeons et prenons les mesures indiquées. Et c'est ce que je fais", a-t-elle ajouté.

Applegate a demandé de l'intimité "pendant cette période douloureuse qu'elle traverse".

La sclérose en plaques, ou SEP, est une maladie auto-immune qui attaque le système nerveux central. Les lésions nerveuses qui en résultent altèrent la communication entre le corps et le cerveau. Les symptômes comprennent des tremblements, de la fatigue, une perte de vision, des troubles de l'élocution et une faiblesse des membres. Elle touche généralement plus de femmes que d'hommes.

Quelque 2,3 millions de personnes ont été diagnostiquées avec la maladie dans le monde. La plupart des personnes atteintes de SEP ont une espérance de vie normale.