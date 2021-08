Bella Hadid détaille son confinement avec sa mère et sa soeur: "J'avais l'impression d'avoir 16 ans et d'être le mouton noir de la famille"

Bien qu'elle soit l'une des mannequins les mieux payées du monde, Bella Hadid a révélé lors d'une interview étonnante accordée au magazine Vogue qu'elle avait toujours l'impression d'être l'"enfant du milieu" de la famille avec ses frustrations bien légitimes.

La beauté de 24 ans a révélé qu'elle avait l'impression que "tout le monde la détestait" pendant le confinement vécu dans la ferme familiale située dans l'état de la Pennsylvanie. "Être en quarantaine avec ma famille – j'avais l'impression d'être à nouveau l'enfant du milieu de 16 ans", a détaillé Bella.

"Tous les enfants du milieu savent ce que c'est que d'être un enfant du milieu. Tout le monde me déteste, personne ne m'aime, je suis le mouton noir". Et de poursuivre: "Je suis naturellement blonde, je voulais être le contraire de tout le monde dans ma famille. Et c'était comme si mon frère [Anwar] et ma sœur [Gigi], eux, s'associaient, je me sentais juste comme l'ostracisée. Mais c'est bon, je sais qu'ils m'aiment."

Hadid a ri de la façon dont sa mère, Yolanda, l'a fait travailler avec ses frères et sœurs dans le jardin pendant la pandémie.

Bella a également admis qu'elle était toujours gênée par un ensemble particulièrement racé du début de sa carrière parce que c'était "l'opposé" de son style personnel.

Dans la vidéo, Bella est assise à un bureau avec un album de ses plus beaux moments.

Elle a évoqué sa première apparition sur le tapis rouge du gala du Met. Bella s'est souvenue d'avoir couru sur le tapis et de ne pas y avoir passé plus de "quatre minutes" à cause de son stress. De plus, a-t-elle ajouté, "Tout le monde attendait Rihanna".

L'un de ses looks les plus emblématiques, est une robe moulante en soie rouge d'Alexandre Vauthier qu'elle a portée à Cannes. Cette robe l'a laissée très mal à l'aise, se souvient la star. "C'était un peu trop", regrette Bella.