Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement français, crée la surprise en postant un selfie torse nu (photo)

Le porte-parole du gouvernement français et secrétaire d'Etat auprès du premier ministre prend visiblement son rôle à coeur. Actuellement en déplacement en Corse, le porte-parole le plus célèbre de l'Hexagone a demandé à ses abonnés de partager avec lui toutes les questions qu'ils se posaient en leur offrant évidemment d'y répondre. Après avoir répondu sans sa story à des questions sur la vaccination, et le pass sanitaire, une question personnelle a été demandée au jeune trentenaire: "Être ministre, c'est passé son été en costard cravate?" a demandé un internaute.

Le compagnon depuis 4 ans de Stéphane Séjourné a répondu: "Pas toujours, non", accompagné d'un selfie de lui torse nu.

Une publication et un dévouement pour la fonction qui ne passeront pas inaperçus.