"Pat", la fille d'Alfred Hitchcock, est décédée à 93 ans: elle avait joué dans plusieurs de ses films (photos)

Patricia, l'actrice et fille unique du réalisateur Alfred Hitchcock est décédée ce lundi 9 août à 93 ans. Elle était apparue dans plusieurs films de son père, retour sur sa vie trépidante.

Patricia Hitchcock dite "Pat", portait l'un des noms les plus connus du cinéma. Cette talentueuse actrice est décédée ce lundi 9 chez elle à Thousands Oaks en grande banlieue de Los Angeles, alors âgée de 93 ans. Fille unique d'Alfred Hitchcock et de son épouse, la scénariste Alma Reville, Pat était une actrice talentueuse qui a même joué dans plusieurs films réalisé par son père, le réalisateur le plus célèbre, maître du suspens. C'est sa fille cadette, Katie O'Connell-Fiala, qui a annoncé la triste nouvelle à la presse américaine.

Une passion pour la scène dès le plus jeune âge

Née en 1928, Patricia Hitchcock se passionne pour la scène et le cinéma dès le plus jeune âge. Il faut dire qu'avec le travail de son père, l'enfance de Pat est remplie de références cinéphiles. C'est donc tout naturellement qu'à l'âge de 10 ans elle fait sa première apparition à Broadway dans "Solitaire" de John Van Druten. Mais sa carrière débute réellement aux côtés de son père qui va lui offrir son tout premier rôle! Alfred Hitchcock la prend sous son aile et sa carrière d'actrice peut réellement commencer, surtout grâce à son jeu dans le film "Le Grand Alibi" réalisé en 1950.

Patricia Hitchcock apparaît ainsi au générique de "Psychose", "L'inconnu du Nord-Express" ou encore "Moineau de la Tamise". Elle a également joué dans la série "Alfred Hitchcock présente". Mais après plusieurs succès, elle renonce à sa vie d'actrice pour élever ses filles, nées de son amour avec son époux Joseph O'Connell, décédé en 1994.

Du cinéma à l'écriture

Toute sa vie, Pat a tenté de faire revivre l'héritage laissé par ses parents. Et même lorsqu'elle a laissé sa carrière d'actrice pour se consacrer à ses filles, Pat avait gardé cette volonté. Ainsi, du cinéma, elle est passée à l'écriture. En créant l'"Alfred Hitchcock Magazine" ou encore en éditant des ouvrages sur le travail de ses parents, Pat leur donnait une seconde vie.

En 1982, elle a même écrit un livre biographique sur sa mère avec l'aide de Laurent Bouzereau, "Alma Hitchcock : la femme derrière l'homme". "Ma mère a bien plus contribué aux films de mon père qu'on ne le pense. Il dépendait d'elle sur absolument tout. Au tout début, elle écrivait les scripts et à la fin, elle travaillait avec lui tout le temps" , déclarait Pat à nos confrères du Guardian en 1999.

Marié à Joseph O'Connell durant près de quarante ans, Patricia Hitchcock a eu trois filles: Mary Stone, Tere Carruba et Katie Fiala. Sa disparition laisse le monde du cinéma et de l'écriture ainsi que sa famille en deuil.



Patricia Hitchcock et son père Alfred Hitchcock en 1951 sur le tournage de "L'inconnu du Nord-express" © ISOPIX