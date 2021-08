"J'ai hâte d'être maman": un BÉBÉ en vue pour Alizé Lim et Tony Parker?

Il y a quelques mois, Tony Parker et la joueuse de tennis Alizé Lim officialisaient leur relation, un an après. Depuis, le couple est inséparable. Dans une interview exclusive donnée au magazine Voici, Alizé a fait part de son envie d'être maman. Un bébé serait-il en vue?

Bientôt parents? Déjà père de deux jeunes garçons, Liam 5 ans et Josh 7 ans, Tony Parker pourrait bientôt agrandir sa famille. C'est du moins ce que sa compagne, Alizé Lim, espère, comme elle l'a laissé sous entendre dans une interview exclusive accordée au magazine people Voici. La joueuse de tennis s'est ainsi confiée sur son couple qu'elle forme depuis plus d'un an avec l'ancien basketteur Tony Parker. Mais aussi, sur ces désirs d'être maman.

Lors de l'entretien, Alizé Lim a déclaré souhaité devenir "comédienne" dans un avenir proche. Ayant mis une pause aux tournois de tennis sans mettre fin à sa carrière d'athlète, Alizé pourrait profiter de ce moment pour se donner à une autre passion. Mais ce n'est pas le seul projet qui lui tient à coeur. "J'ai hâte d'être maman", a confié Alizé Lim à nos confrères, précisant qu'elle aimerait avoir un bébé d'ici les 5 prochaines années. "Parce que j'ai quand même 31 ans et que depuis toute petite, j'ai hâte d'être maman", a-t-elle ajouté.

Pour le moment on ne sait pas si le couple en a déjà discuté et si Tony Parker est au courant, mais une chose est sûre, sa belle rêve d'avoir un enfant. Peut être le retour des couches et des biberons pour Tony Parker? En attendant, les deux tourtereaux profitent de vacances en famille dans le sud de la France.