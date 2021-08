La princesse Charlène de Monaco va-t-elle rester en Afrique du Sud pour sa convalescence? "Elle veut mettre la pression à Albert"

La princesse Charlène de Monaco a subi une grosse intervention sous anesthésie générale ce vendredi en Afrique du Sud. Des rumeurs autour de sa convalescence circulent à présent : certains pensent en effet que la princesse ne retournera pas sur le Rocher, une hypothèse que balaye cet expert royal…

Depuis plusieurs mois maintenant, la princesse Charlène se trouve en Afrique du Sud, où elle était venue assister aux funérailles du roi des Zoulous. Suite à une infection de la sphère ORL, la princesse n’avait cependant pas pu regagner le Rocher. Ce vendredi, un communiqué de presse du palais de Monaco annonçait qu’elle devrait subir, ce jour, une intervention importante, "de 4 heures et sous anesthésie générale".

Les rumeurs sur sa convalescence ne se sont pas fait attendre, certains étant persuadés que Charlène de Monaco ne souhaite pas retourner en Europe. Depuis plusieurs semaines, il semblerait en effet que le prince Albert II et son épouse soient au bord de la rupture. Cela justifierait le fait qu’elle reste en Afrique du Sud, loin de ses enfants ? Selon un expert royal, qui s’est confié au magazine allemand Bild, son retour serait au contraire "conditionné par un certain nombre de réclamations au Prince Albert II."

"Elle veut mettre la pression à Albert. Ce qu’elle souhaite, c’est que les jumeaux développent un plus grand lien avec l’Afrique du Sud, mais elle réclame aussi de véritables responsabilités", affirme l’expert royal. Le palais ne dit rien à ce sujet mais a indiqué, dans son communiqué, que "Le prince Albert, son époux, et leurs enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella la rejoindront pendant sa période de convalescence."

Voilà une nouvelle qui devrait redonner le sourire à la princesse, après sa lourde opération. Surtout après ces longs mois de séparation avec ses deux enfants.