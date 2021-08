Britney Spears: sa mère se confie sur la décision de son père de renoncer à être son tuteur

Alors que le père de la chanteuse a accepté de renoncer à être son tuteur, la mère de Britney n’a pas hésité à réagir et à faire part de ses confidences.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. Après treize années de tutelle, le père de Britney Spears a enfin accepté de renoncer à être son tuteur et ainsi arrêter à gérer ses affaires personnelles et financières.

C’est déjà une belle victoire pour la chanteuse de 39 ans qui a reçu de nombreux messages de soutien de la part de fans et militants. Cette avancée dans l’affaire n’a en effet pu que réjouir les membres du mouvement #FreeBritney, qui militent depuis plusieurs mois pour la liberté de la chanteuse.

De son côté, la mère de Britney, Lynne Spears, n’a pas hésité à réagir et à faire part de ses confidences sur cette affaire. Elle s’est exprimée par le biais de son avocat, qui a indiqué que sa cliente était "contente que Jamie Spears accepte de démissionner". Avant de poursuivre : "Lynne est entrée dans cette tutelle pour protéger sa fille il y a près de trois ans. Elle a accompli ce qu'elle avait l'intention de faire."

Attaquée par la défense de Jamie Spears

La mère de la chanteuse a d’ailleurs récemment reçu des attaques de la défense de Jamie Spears à propos de son rôle de mère : "Au lieu de critiquer Monsieur Spears, Lynne devrait le remercier d'avoir assuré le bien-être de Madame Spears et d'avoir persévéré pendant des années de mandat nécessitant son attention 24h/24 et 7j/7, de longues journées et parfois des nuits tardives, pour faire face aux problèmes quotidiens et urgents, avait déclaré l'avocat du père de Britney Spears. Lynne n'a eu qu'une implication limitée dans la vie de Madame Spears ces treize dernières années. Elle n'a pas eu de rôle parental dans sa vie depuis des décennies."