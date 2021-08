Meghan Markle et Kate Middleton, plus proches que jamais? Elles collaboreraient sur un projet en commun

Selon une source du magazine américain US Weekly, la relation entre Meghan Markle et Kate Middleton se serait apaisée et les deux femmes seraient régulièrement en contact. Elles pourraient même collaborer sur un projet pour la plateforme Netflix !

Depuis que le Duc et la Duchesse de Sussex sont partis s’installer en Californie, le couple a eu très peu de contact avec le prince William et Kate Middleton. Cela aurait créé un climat plus apaisé entre les deux femmes, qui sont désormais "très proche" selon une source du magazine US Weekly. "Meghan et Kate s'entendent très bien, elles sont en contact de plus en plus souvent. La relation entre Meghan et Kate n'a jamais été aussi intime. Et maintenant, elles sont plus proches que jamais et elles travaillent sur leur relation pour le bien de la famille", avait même indiqué la source au magazine américain.

Un documentaire qui mettra en lumière le travail caritatif de Kate et l'énorme impact qu'elle a eu avec sa philanthropie

A tel point que Meghan Markle a, semble-t-il, récemment pris contact avec Kate Middleton pour collaborer sur un projet commun autour de sa vie de future reine consort. "Meghan lui a parlé de collaborer sur un projet pour Netflix, un documentaire qui mettra en lumière le travail caritatif de Kate et l'énorme impact qu'elle a eu avec sa philanthropie", raconte la source de l’US Weekly.

Une proposition qui n’a pas manqué de retenir l’attention de la duchesse de Cambridge. "Kate est très flattée, et tout est très positif entre elles", poursuit cette source.

Un partenariat pluriannuel avec Netflix

Meghan Markle et le prince Harry ont signé, en septembre dernier, un accord pluriannuel avec Netflix afin de créer du contenu original pour la plateforme. Il s’agit notamment de documentaires, de films, de séries et de programmes pour enfants. Intitulé "Archewell Productions", ce projet est l’un des premiers que le couple a accepté après avoir abandonné ses fonctions au sein de la famille royale. Ils avaient déclaré, dans un communiqué, que "grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, pour mettre en lumière les personnes et les causes du monde entier, nous nous concentrerons sur la création de contenu qui informe mais donne également de l'espoir."

Depuis le lancement de "Archewell Productions" en 2020, deux premiers projets ont déjà été annoncés : Heart of Invictus, une série documentaire produite par le Prince Harry en partenariat avec The Invictus Games Foundation. Et Pearl (titre provisoire), une série animée d’aventures produite par Meghan Markle. Le documentaire sur Kate Middleton pourrait donc venir s’ajouter à ces premières productions.