Ce drôle de poisson aux dents humaines pêché aux Etats-Unis (photos)

Ces clichés partagés sur Facebook n’ont pas manqué de faire réagir les internautes. On peut y voir un poisson avec une drôle de dentition, quasiment semblable à celle des humains. L’animal aquatique a été pêché début août, en Caroline du Nord, et se nomme "rondeau mouton" ou "spare tête-de-mouton".

Alors qu’un Américain d’une trentaine d’années pêchait tranquillement à Jennette’s Pier, une jetée écologique située en Caroline du Nord, il ne s’attendait pas à faire une telle prise. Nathan Martin a en effet attrapé ce drôle de poisson, à la dentition pour le moins insolite : elle ressemble presque trait pour trait à celle des humains. Doté d’incisives et de molaires, cet animal aquatique se prénomme "rondeau mouton" ou "spare tête-de-mouton".

Il s’agit d’une espèce omnivore mesurant jusqu’à 90 centimètres et pesant généralement près de 10 kilos. Il vit principalement "sur la côte Est des États-Unis jusqu’au golfe du Mexique et dans les Caraïbes", a expliqué un spécialiste à Ouest France. Le "rondeau mouton", bien que méconnu, n’est pas dangereux pour l’homme. Il est même comestible et très souvent cuisiné aux Caraïbes ou aux États-Unis.

Partagées le 3 août dernier sur la page Facebook du Jennette’s Pier, les photos ont rapidement fait réagir les internautes, amusant beaucoup ces derniers. Certains ont même été jusqu’à la déformer, en photoshoppant l’outillage dentaire de l’animal. Une chose est sûre : ces clichés ont dépassé les frontières américaines.



© Facebook Jennette's Pier