Camille Lellouche: son message osé et inattendu envoyé à Lionel Messi sur Instagram

Après l’arrivée de Messi au PSG cette semaine, l’humoriste Camille Lellouche n’a pas hésité à le féliciter sur Instagram… et à lui adresser une demande pour le moins particulière. "Donne un peu d’argent", lui a-t-elle lancé.

Lionel Messi est finalement arrivé à Paris, cette semaine, pour rejoindre officiellement le PSG. Si la nouvelle a fait la Une de nombreux médias, elle a également beaucoup fait parler et réagir du côté de la sphère people. Une information qui n’est pas passée inaperçue auprès de Camille Lellouche…

L’humoriste française a en effet envoyé un message vocal plutôt osé et inattendu sur le compte Instagram du footballeur argentin. "Coucou Léo, j’espère que tu vas bien ? Félicitations pour Paris, c’est cool", a-t-elle lancé dans un premier temps, avant de poursuivre : "En revanche, je voulais savoir, en termes de tout ce qui est incendies, tornades, tsunamis, Covid, etc. Est-ce que tu peux donner un peu s’il te plaît ? Parce que ça commence à être la merde."

Faisant référence aux salaires mirobolants des joueurs de foot, Camille Lellouche n’a pas hésité à être plus directe dans la suite de son message : "Ton évolution jusqu’à Paris, ça on s’en fout complètement en vrai, t’as vu ? Ce n’est pas méchant, ne le prends pas pour toi personnellement. Mais on s’en fiche complètement. Tu as de l’argent, c’est super. Mais donne un peu pour toute la merde. Parce que tu as vu, en ce moment, c’est un peu la merdasse. Super, voilà, tiens-moi au courant. Embrasse tout le monde, bises, bises", a conclu l’humoriste.

Réactions mitigées

Le message vocal a été partagé dans une publication Instagram par la chanteuse et actrice, suscitant de vives réactions de la part des internautes, tantôt pour, tantôt contre. "T’es énorme meuf", a notamment écrit un de ses abonnées. "Tu as trop raison" ou encore "Camille, franchement, vous devriez être remboursée par la sécu tellement vous nous faites du bien. Merci", pouvait-on également lire sous la publication.

Mais d’autres n’étaient cependant pas du même avis : "C’est drôle ?", a lancé un internaute. "Des gens hurlent de rire et crient au génie pour ça ? Vraiment ?!", a écrit un autre. "Messi donne à beaucoup d’associations pour les enfants malades et en situation d’extrême pauvreté (notamment en Afrique)", a commenté un troisième.

Sur Twitter également, Camille Lellouche a reçu énormément de critiques violentes. "Demander à #Messi de donner de la thune alors qu’il ne cesse de donner à des associations, à lutter contre la Covid... Vulgaire et sans talent", pouvait-on par exemple lire sur le réseau social. "Elle est culottée Camille Lellouche à réclamer à Messi de donner de l’argent pour faire rire la galerie déjà absolument personne rigole et en plus donne ton argent toi au lieu de faire la moralisatrice du peuple là", était-il également écrit.

Messi fait régulièrement des dons

Mais comme le rappelle le Huffington Post, le joueur argentin a régulièrement versé des dons à des associations caritatives. Lionel Messi a, par exemple, offert un million d’euros à une fondation espagnole en mars 2020 pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Quelques mois plus tard, il a également versé 500.000 euros à une fondation argentine pour la même raison.

En tant qu’ambassadeur de l’Unicef, il a également fait don de près d’un million d’euros à cet organisme consacré à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants. Lionel Messi œuvre également à travers le monde à l’amélioration des services de santé pour les enfants, grâce à la fondation Messi.