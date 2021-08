Gros loupé dans Fort Boyard: l’équipe de Dave ne trouve pas le mot code

Dans l’émission diffusée ce samedi 14 août, l’équipe notamment composée de Dave, Paul El Kharrat, Vincent (Koh Lanta) et Jérémy Frerot n’est pas parvenue à trouver le mot code à temps. La grille s’est refermée avant même que les participants n’accèdent à la salle du trésor.

Triste nouvelle ce samedi soir, sur le Fort. Alors que l’émission battait son plein et que les candidats affrontaient – tant bien que mal – épreuve après épreuve, au moment de braquer le trésor du Père Fouras, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. L’équipe, emmenée par le chanteur Dave, n’est en effet pas parvenue à deviner le mot code permettant de remporter l’or.

Les participants se sont retrouvés face aux différents indices sans arriver à trouver le mot qui les reliait tous… Ils ont perdu leurs 2 minutes 45 à tenter de trouver le mot "cours" et ont ainsi vu la grille se refermer avant même d’avoir pu accéder à la salle du trésor.

L’équipe se composait de Dave, de Paul El Kharrat (12 Coups de midi), l'animatrice Elsa Fayer, le chanteur Jérémy Frerot, Carinne Teyssandier et Vincent (Koh-Lanta : Les Armes secrète). Ils ont heureusement pu repartir avec 4.500 euros grâce à deux épreuves réussies...

Les internautes réagissent sur Twitter

Face à l’échec des candidats, les internautes ont rapidement réagi sur le réseau social Twitter, essayant de trouver les raisons de cette défaite. "Bon faut avouer qu’ils n’avaient pas le mot code le plus simple de la saison aux vues des indices...", a tweeté un utilisateur. "Ils se sont dit qu'avec Paul ils pouvaient mettre un mot code plus difficile à trouver. Pas cool. Les pauvres. Ils se sont donnés à fond. Paul et Vincent ils étaient totalement perdus du début jusqu'à la fin pour une première émission", a indiqué un autre. "Je crois que c'est la première fois que je vois ça, les boules pour eux. Le stress a eu raison d'eux", pouvait-on encore lire.

D’autres ont tenté un peu d’humour sur la situation : "A mon avis le mot mystère à trouver, c'est DICTIONNAIRE car ‘Fleuve, Théâtre, Temps et Soir’ sont tous des mots présents dans le dico !", a plaisanté un internaute.

Le compte Twitter du Fort Boyard a même publié un tweet sur le réseau social : "C'est très rare, mais l'équipe du jour n'a pas trouvé le mot code. Ils n'ont remporté que 3000€ pour leur association."

Pas une première dans l'émission

Ce n'est pas la première fois que cette situation survient dans l'émission Fort Boyard. En 2006 déjà, l'équipe d'Omar Sy et Fred Testot n'avait pas non plus réussi à deviner le mot code. Même chose en 2008, pour l'équipe d'Audrey Pulvar et Laurent Bignolas. Plus tard, d'autres équipes ont subi le même sort, c'était notamment le cas en 2009, 2011, 2012, 2015 ou encore 2018.