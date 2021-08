Les GALÈRES s'enchaînent pour le dogsitter de Lady Gaga: "À court d'argent" et à la rue, il demande de l'aide

L'année 2021 est un long parcours semé d'embûches pour Ryan Fischer, le dogsitter de Lady Gaga. Après s'être fait tirer dessus en février dernier par les kidnappeurs des chiens de la célèbre chanteuse, le jeune homme a dû se faire enlever un morceau de poumon. Une agression dont il garde des traces et qui l'a poussé à partir en retraite spirituelle. Mais les galères se sont de nouveau enchaînées...

Tout commence au mois de février dernier. Ryan Fischer, à l'époque dogsitter de Lady Gaga, frôle la mort. Alors qu'il promenait les trois chiens de la chanteuse à Hollywood, le jeune homme de 30 ans se fait tirer dessus. Ryan Fisher a été gravement blessé par balles et ses agresseurs ont enlevé deux des chiens de la star. Il a ensuite été transporté à l’hôpital pour subir des soins. Depuis, il a subi une ablation partielle du poumon.

Une agression dont il garde des traces, physiques mais aussi mentales. Le jeune homme a alors décidé de se lancer dans un long road trip de 6 mois, commencé au mois de juin dernier, afin de se changer les idées et apaiser son mal-être, explique-t-il.

Je suis dans une impasse. Je n'ai pas de véhicule, pas d'appartement, et j'arrive à court d'argent

Un parcours semé d'embûches: les choses ne se passent pas comme prévues pour Ryan Fischer

Mais malheureusement les choses ne se sont pas déroulées comme prévues et Ryan Fischer enchaîne les galères, alors que son road trip débute à peine. Sa voiture, qu'il a baptisé "Trudy", le lâche subitement en cours de route, laissant l'ex-dogsitter de Lady Gaga dans une situation imprévue. "Je me suis senti abandonné", dit-il sur ses réseaux sociaux.

Ce n'est pas facile pour moi d'en arriver là

"Je suis dans une impasse. Je n'ai pas de véhicule, pas d'appartement, et j'arrive à court d'argent", écrit-il. Ryan Fischer a alors décidé de demander de l'aide en montant une cagnotte Gofundme en ligne afin de demander des dons. Le jeune homme explique vouloir se "concentrer sur le renforcement de sa santé émotionnelle et mentale". Pour ce faire, rien de mieux que d'"acheter un van, explorer le pays et trouver des communautés qui peuvent m'aider à grandir de ce traumatisme", écrit-il. "Pour moi, cela inclus des centres de retraite spirituelle, des programmes, des soigneurs, des guides spirituels et créatifs".

Créée il y a à peine 13 heures, la cagnotte affiche déjà 3.398 $ sur les 40.000 $ qui sont nécessaires à Ryan Fischer pour remonter la pente. "Ce n'est pas facile pour moi d'en arriver là", a-t-il avoué, "mais je commence à réaliser que, quand on partage ses vulnérabilités avec les autres, un changement se produit immédiatement", termine-t-il.