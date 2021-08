Une doublure d'Omar Sy en GARDE À VUE: après plusieurs rodéos, il écrase le pied d'un policier et termine par un accident

Un cascadeur, doublure d'Omar Sy, a été interpellé dimanche soir en Seine-Saint-Denis, révèle Franceinfo.

Une nuit digne d'un film: un cascadeur, doublure d'Omar Sy dans la série "Lupin", est en garde à vue après un rodéo urbain et un refus d'obtempérer, selon les informations révélées par nos confrères de Franceinfo. Selon une source policière du média, l'homme a été interpellé dimanche soir en Seine-Saint-Denis et doit être déféré devant un juge ce mardi.

Plusieurs rodéos urbains, refus d'obtempérer, une course-poursuite puis... un accident et l'interpellation

D'après cette même source contactée par Franceinfo, la BAC repère d'abord un individu non-casqué sur une moto-cross non-homologuée en court d'après-midi ce dimanche. Ce-dernier faisait des slaloms à contre-sens sur le parking d'un centre commercial. Les policiers tentent alors de l'intercepter à pied, révèle Franceinfo, mais le conducteur accélère et écrase le pied de l'und des agents présents. Puis prend la fuite en direction de Montreuil.

Deux heures plus tard, d'autres policiers le voient à Montreuil, selon les informations de Franceinfo. Il était toujours en train de faire des rodéos et refusait encore d'obtempérer avant de prendre la fuite en direction du Val-de-Marne, indiquent nos confrères.

Il est ensuite repéré une troisième fois près de Drancy. Cette fois-ci, il n'est plus seul mais dans un groupe d'une dizaine de deux-roues qui font des rodéos et s'engagent sur l'autoroute A3 en direction d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, décrivent nos confrères. De pire en pire!

Aux alentours de 19 heures 30, le groupe de deux-roues est aperçu sur l'A3, à hauteur de la sortie Bondy Nord, précise Franceinfo de source policière. L'homme prend alors à nouveau la fuite, et de la s'ensuit une course-poursuite. Il emprunte l'autoroute A86 à contre-sens sur la bande d'arrêt d'urgence, s'engage sous un tunnel à contre-sens et sort au Perreux-sur-Marne, d'après nos confrères. Il se retrouve alors à un carrefour, grille le feu rouge et... percute un autre véhicule.

Suite à cet accident, l'individu est interpellé et placé en garde-à-vue. La conductrice du véhicule est sous le choc: elle fait l'objet d'une prise en charge médicale, d'après nos confrères.