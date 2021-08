Scène INCROYABLE: un alligator attaque une soigneuse, un papa plonge dans le bassin pour l'aider (vidéo)

Une petite fête d'anniversaire a tourné au cauchemar, dans le zoo de Scales and Tails dans l'Utah aux Etats-Unis. Des enfants ont le nez collé sur une vitre derrière laquelle se trouve un alligator et sa soigneuse. Alors que l'animal sort sa tête du bassin, celle-ci tend la main pour lui faire signe de reculer. Il s'avance encore, et elle le pousse alors au niveau de la gorge. Devant les yeux ébahis des enfants et de leurs parents, l'alligator attrape alors la main de la soigneuse, qui ne parvient pas à se dégager. Dans le bassin, il fait des tours sur lui-même et elle a l'incroyable réflexe de suivre son mouvement dans l'eau, sans quoi elle perdrait sa main dans la bataille.

Les enfants attrapés pour être éloignés



Après une dizaine de secondes, un papa présent sur place tente de l'aider, sans succès. La soigneuse lui fait alors signe de maintenir le corps de l'animal. L'homme s'exécute alors sans réfléchir, tout en appelant des secours. Les enfants, eux, assistent à la scène et commencent à crier, tandis qu'une maman les attrape tous un par un pour les éloigner.

Un incroyable sang froid

Alors que l'aide tarde à venir, l'alligator cesse de bouger, mais garde la main de la soigneuse dans sa gueule. Pendant quelques secondes, la soigneuse, qui a un incroyable sang froid, semble attendre tranquillement, la tête posée sur son autre main, allongée dans l'eau. L'animal s'agite alors une dernière fois et abandonne la main de la soigneuse, enfin! Elle est retirée du bassin, tandis que le papa maintient encore l'animal. Il arrive ensuite à sortir rapidement du bassin.

Les enfants se souviendront certainement très longtemps de cet épisode, qui ne leur donnera peut-être plus envie de visiter de tels zoo. La soigneuse, elle, est saine est sauve et a pu retrouver l'usage complet de sa main.