Madonna organise une fête familiale EXTRAVAGANTE pour son anniversaire (vidéo)

Madonna a 63 ans! Fidèle à elle-même, la reine de la pop a organisé une fête totalement hors du commun, entourée de sa famille et de ses proches. La chanteuse arrive rarement à rassembler ses 6 enfants, Rocco (21 ans), David (15 ans), deux fils issus de son mariage avec Guy Ritchie, sa fille Lourdes (24 ans), issue de sa relation avec Carlos Leon, ainsi que ses enfants adoptifs Mercy (15 ans) et les jumelles Estere et Stelle (9 ans). Toute la famille a pris l'avion vers l'Italie, terre de ses origines. Son compagnon de 27 ans, Ahlamalik Williams, était aussi de la partie.

Sur son compte Instagram, Madonna a partagé des photos et vidéos de la fête, dont le thème était "eXtravagance du VIème siècle". Tenues et airs provoquants, repas de fête, séance photo, dîner à la lueur des chandelles,... Tout était en place pour fêter dignement cet anniversaire.

Sur Instagram, les internautes se posent beaucoup de questions sur l'apparence de la chanteuse. En effet, plus le temps passe, au plus la star paraît jeune! Entre les soupçons de chirurgie esthétique ou de retouche photo, les internautes se posent de nombreuses questions... Dont Madonna n'en a certainement que faire!