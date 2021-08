Britney Spears pose seins nus sur Instagram… et explique pourquoi elle le fait (photos)

Dans deux séries de photos postées dernièrement par Britney Spears, elle apparait seins nus. Un choix qui n'est pas tout à fait hasardeux : derrière cette démarche, elle souhaite faire passer un message.

"Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi j’expose mon corps maintenant. Simplement parce que je suis venue au monde nue et que j’ai l’impression d’avoir porté tout le poids du monde sur mes épaules depuis. J’ai envie de me voir plus légère, nue, comme quand je suis née. Et quand je regarde ce shooting, c’est dingue comme je me vois, psychologiquement, dans ma forme la plus pure. La douleur, les larmes, les fardeaux ne représentent pas qui je suis. Je suis une femme belle et sensible qui a besoin de se regarder ainsi", a-t-elle écrit.

La chanteuse ne souhaite pas lasser son public mais c'est ce sont elle a besoin pour le moment.

"Non... Je ne vais pas faire des photos seins nus pour le reste de ma vie parce que ça deviendrait ennuyeux, mais c’est sûr que ça aide quand on a besoin d’être éclairée", a-t-elle poursuivi.

Elle a également tenu à remercier ses fans et le mouvement "Free Britney" qui la soutient depuis 3 ans.

Enfin, elle a terminé avec un petit commentaire sur sa poitrine : "Non les gars, je ne me suis pas fait refaire les seins en l’espace d’une semaine, et je ne suis pas enceinte. J’ai plus de poitrine que d’habitude sur ces photos parce que je dévore beaucoup de nourriture".