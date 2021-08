Jennifer Lopez: 4 mois après sa rupture, son ex Alex Rodriguez prend la parole

Il y a 4 mois, Jennifer Lopez se séparait de Alex Rodriguez avec qui elle était fiancée depuis 2016. Depuis, on le sait, la chanteuse a entamé une nouvelle relation avec l'acteur Ben Affleck, 17 ans après leur première idylle.

La chanteuse a supprimé de ses réseaux sociaux toute traces de son ex-compagnon et semble très amoureuse de Ben Affleck, avec qui elle s'affiche devant les photographes. De son côté, Alex Rodriguez remonte la pente. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight, il s'est exprimé.

Auprès de ses deux filles

Le père de deux filles de 13 et 16 ans, nées de sa relation avec Cynthia Scurtis semble épanouit. "J'ai profité de cinq années d'une vie et d'une relation incroyables, et aussi avec mes filles, nous avons tellement appris", a-t-il expliqué. "Maintenant, nous avons l'opportunité de saisir cela, d'aller de l'avant. Vous savez quoi? Nous sommes tellement reconnaissants pour les cinq dernières années, comment pouvons-nous améliorer les cinq suivantes à la lumière des leçons apprises? Je suis tellement reconnaissant de l'endroit où Dieu et la lumière m'ont mis, et j'ai vraiment hâte de la suite, principalement de voir comment mes filles von continuer à se développer."