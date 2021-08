Lucie Bernardoti (Star Academy) diplômée à 34 ans: son message fort et son combat

On se souvient de Lucie, de la Star Academy, qui s'était hissée jusqu'en finale de la compétition face à Grégoy Lemarchal. Elle avait ensuite collaboré avec Mathieu Johann, autre candidat se l'émission et en 2011, elle sortait son premier album.

Aujourd'hui, c'est une toute autre voie que la chanteuse a pris, même si elle n'a pas abandonné la musique pour autant.

Après être retournée de longs mois sur les bancs de l'université et après s'être replongée dans les livres, Lucie est aujourd'hui diplômée en droit. Elle a validé la deuxième année de "capacité en droit", ce qui lui permet d'accéder à la licence. Elle a partagé l'heureuse nouvelle avec ses abonnés sur Instagram.

Pour elle qui n'avait pas le bac, c'est un grand pas, et elle ne compte pas s'arrêter là.

"Diplômée à 34 ans et demi ! Validation de la première et de la deuxième année de capacité en droit. Comme quoi, je n’ai pas pu passer mon bac il y a 17 ans, suite à la star academy. Il n’est jamais trop tard pour étudier. Pour apprendre, pour terminer un processus. Pour moi, ce n’était, non pas un besoin, mais une nécessité, afin de comprendre des lois, des règles, liées à la justice, ou plutôt à l’injustice. J’ai, à présent l’équivalent du bac ainsi qu’une connaissance approfondie en droit. Ce n’est pas grand-chose par rapport aux longues études de certains, mais pour moi, c’est une joie. Je n’arrêterai pas là. Ce n’est que le début", a-t-elle écrit dans son dernier post.

J’ai compris que l’on peut mener plusieurs choses de front en étant bien organisée

Particulièrement sensible au droit des femmes, c'est vers cette voie qu'elle va continuer à œuvrer à l'avenir. "Cela me mènera à approfondir le combat sur le droit des femmes, des enfants. Cela me mènera à essayer de faire changer certaines choses en devenant de plus en plus en activiste, citoyenne, et engagée dans un combat que je mène dans l’ombre depuis 10 ans et qui sera, je l’espère, mis en lumière prochainement avec la création d’une association qui vise à combattre les violences invisibles faites aux femmes", poursuit-elle.

Particulièrement fière de son parcours, elle conclut en écrivant : "J’ai compris que l’on peut mener plusieurs choses de front en étant bien organisée. C’est POSSIBLE. Si l’on y croit, et surtout, si on travaille dur."