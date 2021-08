Comment la mère d'Emmanuel Macron a vécu le début de sa relation avec Brigitte Macron

L’écrivaine française Gaël Tchakaloff a écrit un livre dans lequel elle raconte l'intimité du couple présidentiel français. Elle aborde la complexité de la relation entre Emmanuel Macron et sa mère Françoise Noguès. Certains extraits de Tant qu'on est tous les deux ont été dévoilés par le Point et relayés par le Journal des Femmes.

Gaël Tchakaloff explique que la mère du président aime beaucoup Brigitte Macron. Elle la considère plus comme une amie que comme une belle-fille. "Pour moi, Brigitte n'est pas une belle-fille. C'est une amie comme je n'en ai pas d'autres, on a les mêmes affinités, les mêmes priorités, on se dit tout".

Il faut dire que la mère et la compagne d'Emmanuel Macron se connaissent depuis toujours, car elles étaient voisines à Amiens. "Brigitte habitait dans la rue qui se situait entre chez nous et chez mes parents. Je la connaissais et je l’admirais parce qu’elle avait été la prof de français d’Estelle, ma fille cadette, qui faisait également du théâtre. Je l’ai beaucoup vue."

Dans son livre, l'écrivaine explique que la mère d’Emmanuel Macron avait fait "quelques mises en garde liées à la différence d'âge". Il lui a fallu des années avant de comprendre que son fils, qu’elle appelle affectueusement Manu, vivait "l’histoire d’amour de sa vie". "Je connais Manu, quand il a une idée en tête, elle ne le quitte pas", a confié la mère du président français.

Françoise Noguès et Brigitte Macron sont très proches. Les deux femmes ont de longues conversations durant lesquelles elles aiment parler de politique et de l’homme qu’elles aiment.