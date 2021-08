Channing Tatum et Zoë Kravitz sont-ils en couple? Voici les photos qui attisent la rumeur

Channing Tatum et Zoë Kravitz étaient à deux dans les rues de New York. Le duo, visiblement très complice, a été aperçu en train de se promener ensemble mercredi dans l'East Village. Les deux artistes semblaient très proches. Tatum, 41 ans, et Kravitz, 32 ans, ont ensuite été vus en train de faire un tour de vélo ensemble. La fille de Lenny Kravitz avait ses bras autour du cou de la star de Magic Mike.

En janvier, des rumeurs ont commencé à circuler en ligne selon lesquelles Tatum et Kravitz étaient ensemble - quelques jours seulement après que l'actrice de "Big Little Lies" a demandé le divorce de son mari, Karl Glusman.

Cependant, une source avait alors déclaré à E ! News que Zoë Kravitz était "toujours célibataire". Tatum est, lui aussi, officiellement célibataire depuis quelque temps. En octobre 2020, sa petite amie Jessie J a confirmé qu'ils avaient rompu.

La rencontre

Kravitz et Tatum se seraient rencontrés sur le tournage de "Pussy Island", un film à suspense dans lequel elle fait ses débuts de réalisatrice et il joue le rôle principal. En juin, la star de "Dear John" a partagé que Kravitz avait critiqué l'un de ses choix de mode.

"Quand quelqu'un peut simplement venir me dire que je ne devrais pas porter de Crocs, et qu'elle est si catégorique à ce sujet, elle m'a complètement convaincu et je ne porte plus jamais de Crocs", a déclaré Tatum à Deadline à l'époque. Kravitz a rétorqué : "J'essayais juste d'être une bonne amie, Chan."

Tatum a été précédemment marié à l'actrice Jenna Dewan pendant 10 ans, et ils ont une fille de 8 ans, Everly. Les ex ont finalisé leur divorce en novembre 2019.