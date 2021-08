 L’apparition SURPRISE du Prince Harry: sa première sortie en public depuis la naissance de sa fille Lilibet (photos)

Le duc de Sussex a été vu en public pour la première fois depuis la naissance de sa petite fille Lili, en juillet. Il participait à un match de polo caritatif, relate le site People. Le mari de Meghan Markle a fait une apparition surprise lors du match à Aspen, dans le comté de Columbia, jeudi, afin de récolter des fonds pour son association caritative, Sentebale.



© Isopix

Vêtu d'un haut turquoise et d'un jodhpurs blanc, Harry, 36 ans, était tout sourire en selle.

Avant son match de polo, Harry a annoncé qu'il s'était engagé à verser 1,5 million de dollars des recettes de son prochain livre à l'organisation caritative. "C'est l'un des nombreux dons que je prévois de faire à des organisations caritatives et je suis reconnaissant de pouvoir rendre ainsi service aux enfants et aux communautés qui en ont gravement besoin", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Harry a cofondé Sentebale en 2006 avec le prince Seeiso du Lesotho pour aider les enfants touchés par le VIH en Afrique. "Sentebale est reconnaissant de sa contribution personnelle, qui permettra à l'organisation de continuer à fonctionner à plein régime et de continuer à fournir des services essentiels aux jeunes à risque d'Afrique australe", a déclaré l'organisation caritative.

Harry a ajouté : "Le Polo Cup Sentebale est essentiel pour obtenir les fonds nécessaires à la poursuite de cette mission importante, et je suis ravi de pouvoir soutenir Sentebale, à la fois en personne et financièrement par le biais d'un don de charité distinct pour répondre à ce besoin immédiat".

"Notre mission recentrée à Sentebale consiste à répondre aux besoins les plus immédiats des enfants vulnérables en Afrique australe, en les aidant à accéder aux services de santé vitaux, à recevoir les soins nécessaires et à acquérir des compétences pour être plus résilients et autonomes à l'avenir."

Harry a toujours participé au match de charité pour Sentebale. Quelques semaines seulement après la naissance de son fils Archie en 2019, il s'est rendu à Rome pour sa première nuit loin de son fils pour l'événement.