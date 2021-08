Angelina Jolie débarque sur Instagram: elle lance un appel à l'aide à ses fans (photo)

Scarlett Johansson, Daniel Craig, Kate Winslet,... Certaines stars, même si cela en étonne certains, ne sont pas présentes sur Instagram. Malgré tout, certains ont changé d'avis ces deniers mois, on pense notamment à Johnny Depp ou Jennifer Aniston.

Une grande influence

Désormais et depuis moins de 24 heures, Angelina Jolie aussi a passé le cap. Probablement consciente de l'énorme impact qu'elle peut avoir via ses publications, la star a ouvert son compte il y a quelques heures. "Maman, réalisatrice et envoyée spéciale pour l'agence ONU pour les réfugiés", peut-on lire dans sa description. Le ton est lancé, Angelina Jolie n'est pas là pour partager des conseils beauté ou déballer sa vie privée. Elle a une influence et elle le sait. La preuve, en moins de 24 heures, 4.8 millions de personnes la suivent déjà! La star vient d'ailleurs de battre le record de la personne à atteindre le plus vite le million d'abonnés!

Angelina Jolie ne suit pour le moment que trois comptes, celui de Médecins Sans Frontières, celui de l'ONU et celui de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People).

"À l'heure actuelle, le peuple afghan perd sa capacité à communiquer"

Profondément engagée, la star a partagé une première publication dans laquelle elle livre une lettre reçue par une adolescente afghane. "À l'heure actuelle, le peuple afghan perd sa capacité à communiquer sur les réseaux sociaux et à s'exprimer librement. Je suis donc venue sur Instagram pour partager leurs histoires et les voix de ceux à travers le monde qui se battent pour leurs droits humains fondamentaux", écrit-elle en légende. "Il est écœurant de voir des Afghans encore une fois déplacés à cause de la peur et de l'incertitude qui sévissent dans leur pays. Dépenser autant de temps et d'argent, avoir du sang versé et des vies perdues pour en arriver là, est un échec presque impossible à comprendre. Regarder pendant des décennies comment les réfugiés afghans - certaines des personnes les plus capables au monde - sont traités comme un fardeau est également écœurant. Comme d'autres qui se sont engagés, je ne me détournerai pas. Je vais continuer à chercher des moyens d'aider. Et j'espère que vous vous joindrez à moi."

En commentaire, Amnesty ou l'ONU ont salué son geste, tout comme ses nombreux fans.