Elle se retrouve face à un énorme PYTHON dans un rayon de supermarché: "Il était à 20 cm de mon visage et me regardait dans les yeux" (vidéo)

Une Australienne lorsqu'elle a été accueillie par un python sortant d'un rayon de supermarché. Helaina Alati, 25 ans, se trouvait lundi dans un magasin de Sydney lorsque le serpent non-venimeux de 3 mètres en est sorti en rampant.

Le supermarché Woolworths se trouve au bord d'une grande étendue de brousse dans la banlieue nord-ouest de la ville. Mais la rencontre d'un serpent dans l'allée des épices n'est pas ce à quoi s'attendaitla jeune femme. Heureusement pour les deux parties, Helaina est sauveteur en milieu naturel et connaît bien les serpents.

"J'ai juste tourné la tête et il était à environ 20 cm de mon visage, me regardant droit dans les yeux", a-t-elle déclaré à la BBC.

Elle est restée calme. Personne d'autre n'était dans les parages. Reconnaissant instantanément qu'il s'agissait d'un python diamant, elle a su qu'il n'était pas venimeux, car il sortait et remuait sa langue. "Il m'a regardé droit dans les yeux pendant tout ce temps, comme s'il me disait : "Pouvez-vous m'emmener dehors, s'il vous plaît".

Après avoir filmé le serpent, Mme Alati a alerté le personnel et a dit qu'elle pouvait les aider à le faire sortir. Elle a récupéré un sac à serpent à son domicile, est retournée au magasin, "lui a tapé sur la queue et il s'est glissé à l'intérieur".

Elle l'a ensuite relâché loin des maisons, dans le bush, un habitat naturel pour cette espèce dans les environs de Sydney.

La jeune femme, qui a été formée à la manipulation des serpents, a déjà effectué au moins 20 sauvetages de serpents. Elle dit que ses amis ont déjà plaisanté sur le fait qu'elle était "la fille aux serpents", faisant référence à une scène de zoo dans un film de Harry Potter où le jeune sorcier découvre qu'il peut parler aux serpents.

"Ils gravitent autour de moi, comme s'ils sentaient que je suis le genre de personne à prendre soin et à protéger les animaux", dit-elle. "Pour être honnête, c'est la chose la plus excitante qui soit arrivée depuis un certain temps, étant donné le confinement. Le personnel prenait tous des photos de ça."

La plus grande ville d'Australie est en confinement depuis juin pour lutter contre une épidémie de Delta. L'épicerie est l'une des rares raisons pour lesquelles les gens sont autorisés à quitter leur domicile.

L'Australienne pense que le serpent avait sûrement passé la nuit dans le magasin, probablement d'abord dans le plafond où les pythons diamantés aiment se nicher. Il s'était probablement tapi sur l'étagère toute la matinée, alors que "des dizaines de personnes... sont passées devant et ont attrapé des épices", a-t-elle ajouté.