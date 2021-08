Emmanuel Macron: voici comment les filles de Brigitte le surnomment

L’écrivaine française Gaël Tchakaloff a écrit un livre dans lequel elle raconte l'intimité du couple présidentiel français. Certains extraits de Tant qu'on est tous les deux ont été dévoilés par plusieurs médias.

Un des passages décrit les vacances du couple présidentiel accompagné des enfants et petits-enfants de Brigitte Macron. On apprend les surnoms donnés à Emmanuel Macron dans l'intimité. Tiphaine et Laurence, les filles de la Première dame française l’appelleraient "Manu". Les petits-enfants le surnommeraient "Daddy", raconte l'écrivaine qui a passé beaucoup de temps avec le célèbre couple durant deux ans, partageant de nombreux moments dans leur intimité familiale.