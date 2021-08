Kad Merad publie une photo de lui méconnaissable: Elie Semoun le charrie

Le mois de septembre approche à grands pas avec sa traditionnelle rentrée des classes. Pour ce faire, l'acteur français Kad Merad a tenu à encourager ses abonnés sur le réseau social Instagram et à leur souhaiter une bonne rentrée... Il a posté un cliché de lui, méconnaissable, portant une perruque rousse bouclée et des lunettes. Un look qui rappelle celui d'une institutrice...?

Cette photo n'a visiblement laissé personne de marbre comme en attestent les commentaires des célébrités et de ses abonnés laissés sur son compte.

"Tu es mon idole", lui a écrit Cyril Lignac.

Elie Semoun, lui, a écrit: "Eh frère, tu ressembles à ma soeur". Un compliment pour celui qui avait l'habitude de se métamorphoser pour ses petites annonces.

Beaucoup d'abonnés ont noté une ressemblance avec l'ancien président français François Hollande...