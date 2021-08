Beyoncé et Jay-Z posent ensemble sur des clichés ultra glamour: elle arbore un diamant mythique (photos)

Beyoncé a publié sur les réseaux sociaux des photos de sa campagne publicitaire pour Tiffany & Co, la maison joaillière américaine dont elle est l’égérie.

Beyoncé et Jay-Z amoureux comme au premier jour pour la campagne intitulée "About Love" de Tiffany & Co. Fraîchement nommés ambassadeur de la marque, les deux stars ont pris la pose pour un shooting photo particulièrement chic. Tous deux habillés de noir, costume et nœud papillon pour lui, robe du soir pour elle, les deux artistes apparaissent ensemble sur trois clichés publiés sur le compte Instagram de Beyoncé.



Sur ces photos, le rappeur se distingue par un look capillaire qui n’est pas sans rappeler celui du peintre Jean-Michel Basquiat, dont un des tableaux a été réinterprété pour une photo, avec la célèbre teinte bleu-vert de Tiffany. Quant à Beyoncé, elle arbore — en toute modestie — le diamant le plus célèbre du monde, très rarement utilisé. Seules Audrey Hepburn pour le film Diamant sur canapé, Lady Gaga aux oscars 2019 et Gal Gadot pour une adaptation de Mort sur le Nil ont porté la précieuse gemme.