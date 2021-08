John Travolta révèle la conversation déchirante qu'il a eue avec son fils de 10 ans après le décès de son épouse Kelly Preston

John Travolta a révélé dans le talk-show de Kevin Hart "Hart to Heart" la conversation franche qu'il a eue avec son fils de 10 ans, Benjamin, à la suite du décès de sa femme et de la mère de son fils, Kelly Preston.

Après avoir perdu Kelly Preston d'un cancer du sein en juillet 2020, Benjamin avait également peur de perdre son père.

Et l'acteur de 67 ans de raconter: "Il m'a dit:"Parce que maman est décédée, j'ai peur que toi aussi tu t'en ailles"". J'ai dit , 'Eh bien, c'est une chose très différente.' Et j'ai parcouru les différences qui pourraient favoriser ma longévité et la durée de vie limitée de mon épouse."

Le double nominé aux Oscars a déclaré qu'il était ensuite devenu franc avec Benjamin, lui disant: "Ben, tu aimes la vérité, et je vais te dire la vérité sur la vie. Personne ne sait quand il va partir."

Faisant référence à son autre fils qu'il a eu avec Preston, Jett, décédé en janvier 2009 après avoir subi un malaise, John Travolta a ajouté: "Ton frère est parti à 16 ans. C'est trop jeune. Ta mère est partie à 57 ans et c'était trop jeune. Mais qui peut le dire?"

"Je pourrais mourir demain. Toi aussi. Je veux dire, n'importe qui peut. Mais ça fait partie de la vie, tu vois ? Tu ne sais pas exactement. Tu fais juste de ton mieux pour essayer de vivre le plus longtemps possible."

Travolta a également une fille, Ella, 21 ans, avec Preston.