Katie Price, ex-mannequin Playboy, agressée par surprise alors qu’elle regardait la télé: "Je suis dévastée"

La Britannique se remet difficilement de l’agression dont elle a été victime.

Katie Price affirme qu'elle a été "frappée au visage" lors d'une "attaque non provoquée" alors qu'elle regardait la télévision – la forçant à fuir de terreur vers la maison de son fils Harvey. La star de 43 ans a été hospitalisée dimanche matin après qu’elle a été agressée dans sa demeure située à Essex (au nord-est de Londres), relate The Sun.



"J'ai un gros bleu, mon visage est tout bouffi et je suis allée à l'hôpital. Je suis encore tout étourdie. Je suis dévastée. J'ai dit à la police que j'avais été agressée et je suis sous le choc que cela se soit produit", raconte-t-elle.

"Je me suis enfuie après avoir reçu un coup de poing – j'ai couru jusqu'à la maison de Harvey à proximité et je me suis blessé les pieds", poursuit-elle.

"L’agression n'a pas été provoquée – j'étais juste assise là à regarder la télé lorsque l'agression s'est produite", précise-t-elle. "Je ne peux pas en dire plus."



Un homme âgé d’une trentaine d’années est suspecté d’être l’auteur de l’agression de cette mère de 5 enfants. La star a dû annuler le tournage d’une émission à laquelle elle devait participer, qui était consacrée à la rénovation de sa maison.