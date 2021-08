Charlene de Monaco retrouve ses enfants: sa fille Gabriella a tenté une nouvelle coupe de cheveux à l'aide de ciseaux

Cela fait des semaines qu'elle se languissait de les serrer dans ses bras... La princesse Charlene de Monaco, exilée en Afrique du Sud à cause de problèmes dans la sphère ORL qui l'empêchent de prendre l'avion et de retourner sur le Rocher, a retrouvé son époux, le prince Albert, et ses enfants, Jacques et Gabriella après de longues semaines d'attente. Comme convenu, ils ont rendu visite à leur mère en Afrique du Sud avant d'effectuer leur grande rentrée en CP, l'équivalent de la première primaire chez nous.

La princesse a publié des photos de ces tendres moments passés en famille sur son compte Instagram. "Je suis tellement ravie d'avoir ma famille avec moi", a écrit Charlene en légende.

Elle avait en effet confié à maintes reprises que ses enfants lui manquaient terriblement.

L'ancienne nageuse olympique a également commenté la coiffure de sa fille Gabriella. "Gabriella a décidé de se faire elle-même une petite coupe de cheveux. Désolée ma Bella, j'ai essayé de l'arranger", a-t-elle notifié.

La princesse Charlene, 43 ans, se remet actuellement d'une opération chirurgicale qu'elle a subie en août. Son retour sur le Rocher est prévu officiellement pour la fin du mois d'octobre.