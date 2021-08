Anthony est positif au Covid mais ne fait pas sa quarantaine: la police australienne lance carrément un avis de recherche

En Australie, on ne rigole pas avec la quarantaine Covid. Anthony, 27 ans, en fait l'angoissante expérience. Le jeune homme a été testé positivement au coronavirus SARS-CoV-2 le 14 août dernier. Il était censé dès lors se mettre à l'isolement. Mais il ne l'a pas fait. Depuis, la police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, le recherche pour "manquements présumés à l'Ordre de Santé Publique". Et elle ne le fait pas discrètement puisqu'elle a diffusé ni plus ni moins qu'un avis de recherche avec la photo d'Anthony et même la vidéo d'une caméra de surveillance dans un ascenseur où on le voit se regarder dans le miroir. Avec ce message: "Toute personne qui voit Anthony est prié de ne pas l'approcher mais plutôt d'appeler immédiatement le triple zéro 000".

Malgré un confinement qui dure depuis deux mois, l'État de Nouvelle-Galles du Sud a recensé 919 nouvelles infections par le SARS-Cov-2 au cours des dernières 24 heures, un record depuis le début de la pandémie.



Deux personnes, parmi lesquelles une femme d'une trentaine d'années, ont perdu la vie des suites du coronavirus, a indiqué Gladys Berejiklian, Première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. La semaine dernière, les autorités locales ont prolongé le confinement du grand Sydney au moins jusqu'à la fin du mois de septembre. Les résidents ne sont autorisés à quitter leur domicile que dans des cas précis. Un couvre-feu nocturne (de 21h00 à 05h00 du matin) est également en vigueur. Mais la Première ministre Berejiklian a annoncé qu'il y aurait probablement des assouplissements pour les personnes entièrement vaccinées dès cette semaine. Près d'un tiers des quelque huit millions d'habitants de l'État ont achevé leur parcours vaccinal, a-t-elle indiqué.

Si l'Australie, avec ses 25 millions d'habitants, a longtemps réussi à maîtriser la pandémie grâce à des règles strictes et la fermeture de ses frontières extérieures, le pays fait désormais face à un regain épidémique de Covid-19 dû au variant Delta, plus contagieux, et à un taux de vaccination trop faible. Au total, 980 personnes sont décédées du Covid-19 depuis le début de la pandémie en Australie.