Meghan, absente, aux funérailles de Philip: "La famille d'Harry ne voulait pas d'un cirque", révèlent de nouvelles pages de leur biographie

Le nouveau chapitre de la biographie des Sussex "Finding Freedom" dont la sortie est annoncée ce 30 août et qui est coécrit par deux amis journalistes de Meghan et Harry va révéler comment le couple a vécu ces derniers mois. Entre un deuxième anniversaire de mariage célébré en mai 2020 alors que la Californie est en confinement, et les funérailles du prince Philip en avril 2021, les auteurs vont à travers les témoignages de proches donner le point de vue de Meghan et Harry.

Les journalistes-écrivains, Carolyn Durand et Omid Scobie, affirment que certains membres de la famille royale ont fait comprendre à Harry qu'ils était secrètement contents que Meghan, alors enceinte de Lilibeth ne soit pas présente au château de Windsor. La famille royale "ne voulait pas d'un cirque" ou - comme l'aurait dit un membre plus âgé de la famille royale - que Meghan "crée un spectacle".

Certains membres de la famille royale étaient donc "secrètement heureux" de l'absence de Meghan.

La duchesse de Sussex n'a pas effectué le voyage de Californie en Grande-Bretagne avec son mari, le prince Harry, pour assister aux funérailles suivant les conseils de son médecin qui estimait que l'état de sa grossesse était beaucoup trop avancé.

Ces nouvelles pages abordent également la réaction de la famille royale suite à l'interview exclusive du couple avec Oprah Winfrey.

Le livre affirme également que selon des proches, William "était furieux" que des questions familiales privées aient été exposées dans le domaine public" et qu'il ne commentera probablement plus jamais les affirmations faites par Harry et Meghan dans cette interview qui restera pourtant gravée dans l'Histoire, révèle en exclusivité ce mercredi le Daily Mail.