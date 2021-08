Que devient "la plus belle petite fille du monde" ?

Vous vous souvenez de Thylane Blondeau, la fille de Veronika Loubry, désignée à l'âge de 6 ans "la plus belle petite fille du monde"? La jeune enfant a bien grandi. Elle a désormais 20 ans et est devenue le visage de marques emblématiques telles que Dolce & Gabbana et L'Oréal Paris, avec une incroyable armée de 4,3 millions d'abonnés Instagram qu'elle surnomme ses "Thylaners".

Influenceuse, mannequin et actrice

Thylane a été photographiée cet été sur une plage de Saint Tropez alors qu'elle y passait ses vacances annuelles. Des clichés qui ont fait le tour du monde.

Comme tout jeune fan de la mode, Thylane idolâtre des mannequins comme Cara Delevingne, Kendall Jenner et Hailey Baldwin. Et son top-modèle préféré est l'Américaine Gigi Hadid. En février 2016, Thylane a posé sur une plage avec sa collègue superstar Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford.

En dehors du mannequinat, Thylane poursuit une carrière d'actrice, jouant dans le film français de 2015 Belle & Sebastien : L'aventure continue.

"Angelina Jolie est mon objectif ultime en tant qu'actrice", a-t-elle déclaré à Teen Vogue. "Si je pouvais partager la vedette avec quelqu'un, ce serait bien sûr elle. Et Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Johnny Depp."

Thylane possède une maison à Kensington High Street dans l'ouest de Londres: son voisin est Brooklyn Beckham, le fils de Victoria et David Beckham. "C'est un bon ami à moi", a déclaré Thylane au journal du Telegraph.

"Je ne veux pas être maigre"

Malgré son style de vie hollywoodien de jet-set, Thylane est admirablement ancrée et a cherché à rompre avec les images stéréotypées des mannequins minces "héroïne chic".

"Je ne veux pas être maigre", a-t-elle déclaré au journal. "Même si les gens se disent" elle n'est pas si maigre, elle ne peut pas faire cette show ", je me dis simplement " d'accord, je ne vais pas faire ce show ".

"Je ne vais pas être maigre et ne pas manger pour eux. Si je veux manger, je peux manger. Je mange des hamburgers. Je ne changerai jamais ça."