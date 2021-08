La chanteuse Lorde abandonne les réseaux sociaux: "C'est la chose la plus difficile à faire mais le sentiment est divin"

La chanteuse Lorde a révélé qu'abandonner les médias sociaux a été "la chose la plus difficile" qu'elle ait jamais faite, nous apprend le Daily Mail. L'interprète de Solar Power n'utilise plus de sites comme Twitter, Facebook, Instagram et même YouTube, et a déclaré qu'abandonner les réseaux sociaux était "horriblement difficile" pour elle car cela la faisait se sentir "déconnectée" du monde.

Et de décrire son choix: "J'avais l'impression que mon cerveau ne fonctionnait plus très bien. C'était horriblement difficile, la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'étais tellement grincheuse. Je me sentais tellement déconnectée. Mais c'est comme ça que ma vie est maintenant."

Lorde, 24 ans, dit que son assistante l'aide à garder le contrôle et s'assure qu'elle ne jette pas accidentellement un coup d'œil à ce qui se passe en ligne.

Mais il y a une application que Lorde avoue aimer utiliser, l'application New York Times Cooking.

S'exprimant lors d'une apparition dans The Late Late Show avec James Corden, elle a ajouté: "Je vais sur l'application New York Times Cooking et je regarde les commentaires. C'est devenu une vraie communauté pour moi. Et vous obtenez toutes ces petites histoires étranges. Quelqu'un écrit: "Je cuisine ça pour mon mari quand il rentre du travail. Et il a aimé ça."

Lorde a récemment déclaré que quitter les réseaux sociaux était "divin", surtout en ce qui concerne sa santé mentale. Elle a déclaré: "C'était divin, j'aime vraiment ça. Je suis une personne sensible et timide. C'est beaucoup d'informations, je me rends compte à quel point je me martelais toute la journée avec les gros titres et les pensées d'autres personnes et cela ne me laissait pas beaucoup de place pour avoir des idées ou réfléchir à des choses. Je suis très heureuse d'être déconnectée..."

Il y a un inconvénient: La star a du mal à suivre ce que ses amis font.

"J'ai sous-estimé combien d'amis je suivais sur Instagram. Les gens ne vous disent pas vraiment ce qu'ils font, ils le disent simplement à tout le monde via une story sur Instagram. C'est ainsi que les gens restent connectés. Je dois vraiment m'organiser des rendez-vous avec des amis. J'ai programmé les anniversaires des gens maintenant dans mon smartphone."

En 2018, Lorde a choqué les fans lorsqu'elle a mystérieusement supprimé presque toutes ses publications sur Instagram et ses Tweets datant de fin 2017.

Trois ans plus tard, ils ont maintenant été remplacés par une seule photo de Lorde courant dans l'océan avec ses amis, un cheval galopant sur une plage et sa récente couverture d'album pour Solar Power.