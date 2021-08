Brigitte Macron: "la moitié des lettres" qu’elle reçoit chaque jour concerne le même sujet très grave

La Première dame s’est rendue au Festival du film francophone à Angoulême pour assister à la projection d’un film sur le harcèlement scolaire, un thème qu’elle connait bien.

Après ses vacances Bormes-les-Mimosas, Brigitte Macron était à Angoulême pour assister mercredi à l’avant-première du film "CE2" au Festival du film francophone. Réalisé par Jacques Doillon, avec Nora Hamzawi, Alexis Manenti et Antoine Cholet, ce drame traite principalement du harcèlement scolaire.

La Première Dame a d’ailleurs assisté au débat sur l’enfance en danger au tribunal de la de la cité angoumoisine. Elle a pris la parole pour pointer du doigt les lacunes du système judicaire en la matière : "Il est temps de restituer des moyens à la justice des mineurs. Il manque quelque chose et on ne peut pas se permettre de passer à côté de ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut pour leur donner une chance, pour ne pas briser leur vie ?"



Brigitte Macron, ex enseignante, est particulièrement sensible à ce thème pour lequel elle a déjà montré son engagement. "Le sujet représente la moitié des 150 lettres que je reçois par jour", a-t-elle confié à "Charente-Libre". L’année dernière, elle avait notamment utilisé le compte Instagram de son mari pour réciter une lettre reçue de la part d’une adolescente victime de harcèlement.