Beatrice Borromeo, l'épouse de Pierre Casiraghi, devient la plus STYLÉE des princesses

Le style chic et moderne de Beatrice Borromeo ne passe pas inaperçu… L'aristocrate italienne devenue princesse monégasque est devenue une référence en matière de style en quelques années. La journaliste est même considérée comme la princesse la plus stylée, selon le magazine Talter.

Lorsque Beatrice Borromeo a épousé Pierre Casiraghi de Monaco en 2015, elle a choisi quatre robes différentes, deux de Valentino pour son civil à Monaco et deux d'Armani Privé pour la cérémonie religieuse au Lac Majeur.



La princesse européenne de 36 ans est la fille de Don Carlo Ferdinando, de la maison aristocratique italienne Borromeo. Elle a travaillé comme journaliste politique et réalisatrice de documentaires, avant d'épouser Pierre Casiraghi, le fils cadet de Caroline de Monaco et petit-fils de Grace Kelly.

La mère de deux enfants soit élégante partout où elle va, que ce soit sur un tapis rouge, lors d'une apparition royale ou sur un yacht. Sa belle-sœur Charlotte Casiraghi, tout aussi chic, est une parfaite complice de mode.