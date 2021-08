Alexandra, gagnante de Koh-Lanta, "insultée et agressée" devant ses enfants

Alexandra Pornet, gagnante de Koh-Lanta: Les 4 Terres, a vécu un moment traumatisant mardi. Elle se trouvait sur un parking devant un laboratoire avec ses enfants, sa nièce et sa mère lorsqu’un homme s’en est pris verbalement à elle.

"On vient de se faire agresser devant le laboratoire de Cavignac par un fou furieux. Insultées, agressées, menacées, pour rien en plus, je sortais juste de la voiture", a expliqué l’aventurière de 33 ans dans une story Instagram et dont les propos ont été relayés par l'Essentiel.

"Je suis choquée, j’en tremble encore. Il s’est mis à hurler sur ma mère, puis sur moi. Franchement, je ne suis pas bien. Je vais aller déposer une main courante ou porter plainte. Je vais faire ça cet après-midi. J’ai pris sa plaque d’immatriculation, donc ça ne va pas se passer comme ça. Je ne comprends pas qu’on puisse agresser les gens comme ça. En plus, devant les enfants, les insulter, les menacer. Je ne sais pas, le respect, il est où?", a lancé la mère de famille. Elle espère que son agresseur sera retrouvé.