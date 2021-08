Tessy, ex-princesse de Luxembourg, a accouché: voici son annonce originale (vidéo)

L'ancienne princesse du Luxembourg, Tessy Antony-de Nassau, et son nouveau mari sont devenus parents. Tessy Antony-de Nassau, 35 ans, et son mari, l'entrepreneur suisse Frank Floessel, sont devenus parents ensemble pour la première fois. Ils ont eu un fils, il s'appelle Theodor.

L’ex-femme du prince Louis le fait savoir via son fils Gabriel de Nassau, 15 ans, dans une vidéo. "Je suis heureux de vous annoncer que Noah, Julia (NDLR: la fille de Frank Floessel) et moi-même avons eu un petit frère nommé Théodore. Il se porte bien et est à l'hôpital avec ma mère", annonce Gabriel, le fils de Tessy, sur Instagram.

Fin février, l'ancienne princesse avait annoncé sa grossesse sur son compte Instagram. "Le printemps est le moment idéal pour faire pousser des fleurs spéciales", a écrit la future maman sous une photo d'elle et de son compagnon.

Le couple s'est marié lors d'une cérémonie intime le 23 juillet 2021 - peu de temps avant la naissance.

La femme d'affaires luxembourgeoise a déjà deux enfants avec son ex-mari, le prince Louis de Luxembourg, âgé de 34 ans. Leurs deux fils, Gabriel et Noah, sont âgés de 13 ans. Frank Floessel a une fille prénommée Julia.