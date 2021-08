Apparition SURPRISE de Kim Kardashian sur scène pour clore la performance de Kanye West à Chicago (vidéo)

Ce jeudi, Kanye West dévoilait son nouvel album DONDA pour la troisième fois à Chicago. Pour l'occasion, l'artiste a réalisé une performance totalement folle entre lévitation, immolation, et invités surprises dont son ex-femme avec qui il est en instance de divorce. Un show que ses fans ne sont pas près d'oublier !

Ce jeudi, c’est à Chicago que Kanye West dévoilait son album DONDA pour la troisième fois au grand public. Et c'était encore une fois l’occasion pour le rappeur de livrer un show toujours plus spectaculaire comme on lui connaît.

Cette fois-ci sa performance folle offrait un spectacle tant visuel qu'auditif entre lévitation, immolation, et invités surprises qui se sont enchaînés tout du long. Si des artistes controversés ont fait leur apparition comme Marylin Manson ou encore DaBaby, la star de la soirée n'était autre que... Kim Kardashian West !

On le sait, malgré leur divorce en cours, Kim Kardashian continue de soutenir son mari. Elle est d'ailleurs apparue plusieurs fois à ses côtés depuis leur annonce de divorce, mais aussi assise en tribune lors des deux précédentes performances de Kanye West.

Mais ce jeudi, il semble s'être passé un cap: Kim Kardashian est passée des tribunes à la scène! C'est sur le son de "No Child Left Behind" qu'elle a fait son entrée vêtue d'une robe de mariée! Le tout, pour clore le show. Si ça, ce n'est pas un message... La robe, c'est d'ailleurs une création Haute Couture signée Balenciaga, maison qui accompagne Kanye West.

A la fin de la performance, Kim Kardashian et Kanye West seraient même repartis ensemble... laissant les fans et les internautes plus que perplexe! En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas près d'oublier cette performance hors du commun.