Paralysé depuis 12 ans, un étudiant se lève de son fauteuil roulant et traverse la scène de la remise des diplômes: la salle en émoi (vidéo)

Douze ans après avoir appris qu'il ne pourrait plus jamais faire un pas, Corey Borner a traversé la scène pour recevoir son diplôme.

Il y a 12 ans, Corey Borner, un ancien joueur de football du secondaire s'est retrouvé paralysé suite à un match. Il est en fauteuil roulant depuis 2009 lorsqu'il a subi un plaquage et ne s'est jamais relevé. On lui a dit qu'il ne pourrait peut-être plus jamais marcher.

Mais sa paralysie n'a jamais découragé son esprit. Cet été, grâce à une combinaison exosquelette, il a défié tous les pronostics en traversant la scène pour recevoir son diplôme de communication et technologie à l'Université du Nord du Texas à Dallas.

"Nous passons tous par quelque chose. C'est une chose dans la vie. Mais tant que vous restez concentré et positif, tout est possible", a déclaré le jeune diplômé à NBC DFW.

Corey a fait ses premiers pas en 12 ans à l'Institut de réadaptation Baylor Scott & White quelques mois seulement avant d'obtenir son diplôme. Avec l'aide d'une combinaison exosquelette, il a pu franchir la scène de la remise des diplômes.

"C'est un rêve qui se réalise. Je ne l'ai pas vu faire un pas en 12 ans", a déclaré sa mère Charlotte Borner à NBC News. "Qu'il ait été capable de le faire ou non, je sais qu'il fera quelque chose de positif. Il va motiver les gens. Il est ici pour une raison. Dieu l'a gardé ici pour une raison."