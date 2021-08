Tom, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, fête ses 100 ANS en sautant d'un avion (vidéo)

Il y a deux semaines, le parachutiste de la Seconde Guerre mondiale Tom Rice a célébré son 100e anniversaire en sautant d'un avion dans sa ville natale de Californie, un saut en l'honneur de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux.

Tom Rice est connu pour avoir recréé son saut en Normandie à l'occasion du 75e anniversaire du jour J, et il vient de le refaire pour célébrer son 100e anniversaire. L'ancien parachutiste a atterri sur le front de mer de l'hôtel Del Coronado, dans sa ville natale de Coronado, en Californie. Le vétéran a dédié son saut à la 101e division aéroportée et aux "4 colonels de Carenan", en soutien à la construction d'un monument en Normandie en hommage à ceux qui ont libéré l'Europe.

Juste après l'atterrissage, Tom Rice a déclaré: "Je me sens bien ! On va remonter et recommencer."

Il a donc sauté à nouveau, atterrissant sous les acclamations des habitants de sa ville natale. "C'était exaltant. C'était une répétition de tout ce qui s'est passé en Europe, à partir du moment où j'ai atterri en Angleterre", a déclaré Rice à Flying Magazine.

"Je pense que toute la ville de Coronado était là. C'était un jour heureux."

L'ancien parachutiste a déclaré à NBC News : "J'aime sauter parce que cela vous donne une nouvelle vision de tant de choses que 90 % des gens ne pourront jamais voir."

Tom Rice espère sauter à nouveau le jour de son 101e anniversaire, l'année prochaine. Quant à savoir comment il a vécu jusqu'à 100 ans, Rice a quelques mots de sagesse. "Tenez-vous droit, parlez droit, vivez droit et bougez. Il faut bouger."