Partie de rien, Linsey devient millionnaire à 19 ans: elle réserve une incroyable surprise à ses parents (vidéo)

Linsey Donovan, 21 ans, est une jeune entrepreneuse qui a gagné beaucoup d'argent grâce à l'immobilier. Linsey a grandi dans des conditions modestes avec sa famille dans le Maryland. Les problèmes d'argent lui ont donné la détermination qui lui ont permis de réussir.

Linsey a déménagé en Floride dès qu'elle a eu 18 ans et s'est tournée vers les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. En diffusant quotidiennement des émissions en continu à ses abonnés, elle a rapidement atteint plus d'un million d'abonnés. Plus de 10.000 spectateurs se connectaient à chacune de ses émissions. "J'ai travaillé vraiment dur pour y arriver", a confié Linsey à Truly.



L'Américaine a économisé et utilisé cet argent pour investir dans sa première maison. "J'ai gagné mon premier million à l'âge de 19 ans, et maintenant, je possède sept maisons. J'ai un portefeuille immobilier valant 5 millions de dollars", a affirmé la jeune femme.



Linsey a toujours rêvé de rembourser ses parents pour les sacrifices qu'ils ont faits pour elle. Elle leur a offert une énorme maison près de chez elle en Floride. Ces derniers n'ont pas caché leur joie en recevant ce cadeau de taille.