Excédée, la Liégeoise Stéphanie Clerbois pousse un coup de gueule: "Mon Instagram n’est pas un défouloir"

Stephanie Clerbois en a plus qu'assez des commentaires négatifs et des attaques de ses détracteurs sur les réseaux sociaux. La Liégeoise a publié un message fin d'exprimer le fond de sa pensée.



"Cela fait longtemps que je ne m’étais plus exprimée de la sorte sur les réseaux sociaux parce que j’avais envie de rester focalisée sur les personnes bienveillantes et de ne pas me retourner sur les mauvaises langues, mais cette fois-ci, c’était plus fort que moi", a débuté l'ancienne candidate de téléréalité.



"Je le ferai de manière légère et avec le sourire une fois de plus. Je suis une maman, oui ! Je suis une femme qui s’assume, bien évidemment ! J’aime me sentir sexy, et Alors?! J’aime être féminine, et comment ! J’aime être coquette par moments, c’est un fait", poursuit la jeune femme.





"J’ai vu des commentaires et j’ai également reçu des messages récemment qui oui, je l’avoue m’ont choqué (bien évidemment des personnes "non abonnées" et qui n’aimeront jamais une seule de mes photos, mais bon). J’ai vu tellement de méchanceté et de haine sur certains messages qu’il fallait quand même que je m’adresse à ces personnes ici: "Mon Instagram n’est pas un défouloir lorsque vous ne vous sentez pas bien! Je suis un être humain et j’ai un cœur aussi ! Et puis Sachez une chose, quoi que vous puissiez m’écrire et me dire… De toute façon, c’est trop tard… Vous ne me changerez plus!", lance-t-elle.