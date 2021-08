Jessica fait la file au drive-in d'un fast-food lorsqu'elle aperçoit… une vache à l'arrière d'une voiture (vidéo)

La scène s'est déroulée au drive-in d'un fast-food de Marshfield, dans le Wisconsin. Jessica Niels faisait la file pour commander son repas lorsqu'elle a aperçu une vache assise sur le siège arrière d'une voiture.

N'en croyant pas ses yeux, elle s'est emparée de son smartphone afin de filmer la scène et de zoomer sur l'animal. Il s'agissait bien d'une vache, pas d'une peluche. Elle a un moment pensé qu'il s'agissait d'une peluche mais lorsqu'elle a bougé, elle a eu la confirmation que c'était un vrai bovin.

"J’avais l’impression d’être la seule à flipper sur le fait qu’il y avait une vache dans une Buick", a-t-elle confié à Fox6.

Sa vidéo, postée sur Facebook, est rapidement devenue virale et le conducteur de la voiture l'a contactée. Il lui a confirmé qu'il s'agissait bien d'une vache et qu'il y en avait deux autres à l'arrière de sa voiture mais qu'elles étaient couchées. Il venait en fait de les acheter à une vente aux enchères et les ramenait à la maison.