Les larmes de joie de Diddy: le rappeur "tellement fier" de ses filles qui défilent sur le podium à Venise (vidéo)

Alors que le mois d'août touche à sa fin, stars et fashionistas se préparent pour le plus gros mois de la mode : septembre. Avec quelques jours d’avance, Dolce & Gabanna a démarré en fanfare cette période faste avec un défilé dans son pays d’origine, l’Italie. Un événement sur une durée de trois jours, avec pléthore de stars : notamment J.Lo, Ciara et Diddy. Ce dernier était venu admirer ses filles Chance, 15 ans, les jumelles Jessie James et D’Lila Star, 14 ans.



Lorsqu’il a vu ses filles fouler le podium à Venise, le père de 51 ans avait clairement des étoiles dans les yeux. Le spectacle cinq étoiles a pris une tournure émouvante pour le rappeur avec l’apparition d’un arc-en-ciel, dans lequel il a vu un signe de sa défunte épouse, Kim Porter, morte à 47 ans d’une pneumonie foudroyante. "Grâce à vous, j’était capable d’avoir des larmes de joie", a confié Diddy aux célèbres couturiers.