Les confidences bouleversantes de Soprano: "J'espère retrouver mon enfant né sous X, elle l’a placé sans m’en avertir"

Soprano a accordé une interview à l’émission Sept à Huit sur TF1, diffusée dimanche. Le chanteur français a fait des révélations bouleversantes sur son adolescence. Il est devenu père à 16 ans, mais n’a pas pu reconnaître son enfant.

"J’étais avec une fille et on a eu un bébé à 16 ans. Mais on était trop jeunes. Elle l’a placé à la DDASS (NDLR: Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales en France, étaient un service de l'état en charge des enfants retirés de chez leurs parents pour des raisons diverses) sans m’en avertir. Il est né sous X. Et, comme je ne l’ai pas reconnu, je ne suis pas considéré comme son père", a expliqué l’artiste de 42 ans.

Le Marseillais, père de trois autres enfants, n’a jamais cessé de penser à ce bébé qu’il n’a pas pu reconnaître. "Ça me fait mal, car, à l’heure actuelle, je ne sais pas s’il est vivant, s’il est en bonne santé (...) C'était une période très compliquée, heureusement qu'il y avait la musique, j'ai pu tout lâcher à l'intérieur pour ne pas faire plus de bêtises".

Soprano confie qu'il espère retrouver son premier enfant un jour.