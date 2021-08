Louane a très mal vécu sa grossesse et l'accouchement: "Insupportable" et "horrible"

Louane est comblée depuis l’arrivée de sa fille Esmée dans ce monde. Le bébé âgé de 5 mois est né de son union avec Florian Rossi, son compagnon musicien âgé de 31 ans. Mais la chanteuse de 24 ans confie que sa grossesse et son accouchement on été des moments très difficiles.



"J’ai été malade très vite, longtemps. Pendant plus que le premier trimestre", a confié la star dans le podcast Bliss Stories, et dont les propos ont été relayés par Télé Loisirs. "Je vomissais, mais pas beaucoup. Beaucoup de nausées. C’était toute la journée, se sentir vaseuse pendant 4 mois et demi, c’est insupportable!". Louane se sentait mal dans sa peau à cause de la prise de poids causée par la grossesse.



"Je n’ai pas aimé devoir m’habiller, je n’ai pas aimé sortir. Je ne me sentais pas à l’aise. Aller dans un magasin de fringues où les rayons ne sont pas fait pour les femmes enceintes ou les personnes grosses tout simplement", a précisé l jeune maman.



"Bien sûr qu’il y a eu des moments incroyables, mais c’est 15% de bonheur…". L’accouchement a aussi été une épreuve. "J’avais un gros bébé en siège qui ne s’est jamais retourné. C’était le truc horrible. Je suis restée quatre jours et demi à l’hôpital, c’est très long. C’était un vrai confinement donc mon mec était juste seul. On a passé quatre jours en FaceTime. J’avais vraiment l’impression qu’on volait les premiers jours de vie de ma fille à son père. J’en veux à personne, mais c’était difficile."