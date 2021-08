La demande "surprenante et courageuse" du prince Charles à la reine Elizabeth après la mort de Diana

Après le décès de la princesse Diana à Paris, le prince Charles se serait disputé avec la reine pour savoir comment ramener son ex-femme au Royaume-Uni, selon le Mirror.



La mort tragique de la princesse Diana, il y a 24 ans, a laissé le monde et la famille royale sous le choc, mais personne n'a été plus touché que ses fils, les princes William et Harry.

La famille séjournait avec la reine et le prince Philip à Balmoral au moment des faits, et c'est à leur père, le prince Charles, qu'est revenue la tâche d'annoncer la nouvelle aux jeunes garçons.



Charles n'avait obtenu le divorce de Diana que l'année précédente, à la suite de leur séparation houleuse. Il se serait "complètement effondré" en apprenant la mort de son ex-femme.



Il y aurait eu des désaccords derrière les murs du Palais sur ce qu'il fallait faire dans les jours qui ont suivi la mort de Diana, et la Reine et Charles se seraient disputés sur la façon dont Diana devait revenir au Royaume-Uni.



Charles voulait se rendre dans la capitale française à bord de l'avion royal pour ramener le corps de Diana à la maison, mais la reine ne l'a pas autorisé.

Le journaliste et ami de Diana, Richard Kay, a précédemment déclaré dans le documentaire de Channel 5, Diana : 7 Days That Shook the Windsors : "C'était un geste surprenant et courageux".



"C'était un ex-mari, il n'avait pas le droit d'être là autrement qu'en tant que père de ses fils (...) Charles voulait prendre un vol pour Paris mais la Reine ne l'a pas autorisé (...) Charles s'est battu pour Diana comme jamais il ne l'avait fait de son vivant."

Finalement, il a refusé de reculer et la reine lui a finalement donné la permission d'utiliser l'avion royal pour ramener Diana au Royaume-Uni.



Il s'est rendu à Paris aux côtés des sœurs de Diana, Lady Sarah McCorquodale et Lady Jane Fellowes, avant d'être conduit à l'hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière, où la princesse est décédée.

L'ancien majordome de Diana, Paul Burrell, était déjà à l'hôpital avec certains de ses plus proches collaborateurs. "Il était dévasté. C'était une femme qu'il avait aimée à sa façon", a dit Paul Burrell.



Après avoir passé un court moment à l'hôpital, les sœurs de Charles et Diana sont sorties, ainsi que le cercueil de Diana. Il était drapé de l'étendard royal à la demande du prince, toujours selon le Mirror.

Son cercueil a été transporté dans l'avion royal, qui attendait à l'aéroport de Paris, et 16 heures seulement après sa mort, il a atterri à la RAF Northolt, juste à côté de Londres.

Elle a été emmenée dans une morgue privée avant d'être transférée au palais de St James, puis au palais de Kensington.



Pendant ce temps, 20 minutes plus tard, l'avion a redécollé pour emmener Charles à Aberdeen afin qu'il puisse rejoindre ses fils au cœur brisé, qui se trouvaient toujours à Balmoral.

Les funérailles de Diana ont lieu six jours plus tard, le 6 septembre 1997, à l'abbaye de Westminster.

Ce jour-là, Charles marchait derrière le cercueil avec ses fils, le frère de Diana, Charles Spencer, et le prince Philip.