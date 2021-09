Bouleversée, Sharon Stone annonce le décès de son petit neveu de 11 mois dans des circonstances tragiques

Le lundi 30 août, Sharon Stone a annoncé une triste nouvelle sur son compte Instagram : le décès de River William, son neveu de 11 mois, mort d'un syndrome de défaillance multiviscérale.

Sur son compte Instagram, l'actrice a partagé une vidéo triste de photos souvenirs du petit garçon, indiquant sa date de naissance et celle de son décès. Les images défilent au son du titre d'Eric Clapton, Tears in Heaven.

Il y a peu, elle avait publié une photo du petit garçon à l'hôpital, intubé et perfusé, invitant ses abonnés à prier pour lui. Elle avait expliqué la maladie qui a touché le bébé : "Mon neveu et filleul River Stone a été découvert dans son berceau et tous ses organes étaient défaillants. Priez pour lui. Nous avons besoin d'un miracle".

Mais cela n'a pas suffi et River William s'est éteint. "River William Stone 8 septembre 2020 – 30 août 2021", a-t-elle écrit en légende de la vidéo qui montre quelques images de l'enfant lorsqu'il allait encore bien.